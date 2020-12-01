Москва, , 10:55 — REGNUM Сегодня, 1 декабря, президент РФ Владимир Путин направил приветствие участников XVI съезда Русского географического общества, который в 2020 году в связи с пандемией проходит в онлайн-формате, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что с каждым годом Русское географическое общество вовлекаете в орбиту своей многогранной деятельности всё большее число людей, особенно молодёжь

«Творческий потенциал общества воплотил в жизнь впечатляющее количество разноплановых и востребованных проектов в научно-исследовательской сфере», — отметил Путин и пожелал участникам съезда конструктивных дискуссий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, географический диктант показал, что российские граждане знают географию примерно на три с минусом.

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