Иерусалим, , 07:19 — REGNUM Тест на антитела не должны самостоятельно делать участники исследований вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, заявил израильский иммунолог, профессор Яков Беркун.

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По его словам, этот шаг может повлиять на результаты испытаний препарата.

«На западе, в частности в Израиле, нельзя подписать участников каких-либо испытаний, то есть человек имеет полное право проверять у себя все, что он хочет. Поэтому, конечно, объясняют человеку, который принимает участие в испытаниях, что это нежелательно, просят его этого не делать», — сказал ученый, слова которого цитирует РИА Новсоти.

Беркун отметил, что, если испытуемый все же сделал подобный тест, то необходимо хотя бы не сообщать результат врачу.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что последние участники испытаний российской вакцины «Спутник V» пройдут вакцинацию к концу января 2021 года.

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