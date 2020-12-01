Пекин, , 04:34 — REGNUM Китай анонсировал создание национального центра археологических исследований при Национальной администрации культурного наследия КНР, сообщает 30 ноября агентство Синьхуа.

Ожидается, что администрация станет профессиональным институтом археологических исследований глобальной значимости. Центр будет создан на основе национального центра подводного культурного наследия и сконцентрируется на раскопках и защите культурных реликвий, равно как и других аспектах, связанных с улучшением археологии в стране.

Центр будет работать с другими профессиональными институтами, включая Китайскую академию наук, Китайскую академию общественных наук и Пекинский университет, чтобы добиться прорывов в ключевых археологических технологиях и ключевых звеньях в археологических работах, отметил глава администрации Лю Юйчжу.

Министр культуры и туризма Китая Ху Хэпин призвал центр внести свой вклад в различные археологические проекты страны и расширить доступ общественности к археологическим достижениям.