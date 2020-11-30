Пекин, , 21:31 — REGNUM Посадочный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» готовится к спуску на поверхность Луны для забора лунного грунта, сообщает 30 ноября Национальное космическое управление Китая (CNSA).

Поверхность Луны NASA

Прилунение модуля должно произойти в ближайшие сутки.

Ранее китайское космическое агентство сообщало, что комплекс посадочного модуля со встроенным взлетным аппаратом уже отделился от станции.

Сейчас выбирается подходящий момент для осуществления мягкой посадки, на которую по плану отведено до трех суток.

Посадить аппарат планируется в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части Луны на стороне, обращенной к Земле.

В результате экспедиции Китай намерен получить до двух килограммов лунного грунта.

По плану полета, спускаемый аппарат с капсулой, содержащий лунный грунт, должен достичь Земли 16−17 декабря.

В результате Китай должен стать третьим после России и США в мире обладателем лунного реголита.

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