Пекин, , 19:09 — REGNUM В Китае ожидается публикация в журнале «Цюши» (№23) статьи председателя КНР Си Цзиньпина о роли археологии в лучшем понимании истории и современности китайской цивилизации. Об этом 30 ноября сообщает Синьхуа, комментируя призыв лидера страны к повышению внимания к археологическим раскопкам и работам.

Именно археология, по словам Си Цзиньпина, является инструментом распространения достижений традиционной китайской культуры и укреплению национальной уверенности сограждан.

В статье уделяется особое внимание охране исторического и культурного наследия, а также содействие расширению археологических исследований, как исключительно важных для осуществления курса великого возрождения китайской нации.