Бангкок, 30 ноября 2020, 16:30 — REGNUM Правительственное Агентство по цифровому развитию Таиланда (Digital Government Agency — DGA) создало первый в стране государственный центр искусственного интеллекта (ИИ) как площадку для консультаций по использованию технологий ИИ и для создания открытых источников информации о платформах на основе ИИ для государственных агентств с целью улучшения предоставляемых ими услуг.
Об этом 30 ноября 2020 года сообщает таиландское информационное агентство Bangkok Post.
Этот шаг является частью правительственной дорожной карты по цифровой трансформации на 2020−2022 годы.
DGA завершило работу над правительственной программой по развитию ИИ, реализация которой должна начаться в начале2021 года.
Исполнительный директор DGA Супот Тиаравут заявил, что правительство ускоряет цифровое развитие государственных услуг, которые должны быть прозрачными, быстрыми, точными и удобными.
По словам Супота, людям необходим удобный доступ к правительственной информации.
Он признал, что в Таиланде до сих пор не хватает экспертов по ИИ в частном, государственном и образовательном секторах, а обучение специалистов в этой области может занять много времени.
Государственный центр искусственного интеллекта должен привлечь в страну готовые к использованию технологические решения на основе ИИ и экспертов в этой области. Центр также должен служить площадкой для обмена технологиями ИИ между государственными департаментами, университетами, частными компаниями, стартапами, разработчиками новейших технологий, а также таких организаций, как Национальный центр электроники и компьютерных технологий.
Согласно Oxford Insights, в 2019 году Таиланд занял 56-е место по индексу готовности правительства к внедрению технологий искусственного интеллекта среди 194 стран. Индекс включает 11 показателей, сгруппированных по четырем классам: управление; инфраструктура и большие данные; навыки и образование; государственные и общественные услуги.
По словам Супота, в 2020 году рейтинг страны упал до 60-го места, поскольку другие страны были гораздо более активны в подготовке к внедрению технологий ИИ.
Государственный центр ИИ будет выполнять три основные функции:
- развитие сетей и систем для поддержки внедрения ИИ;
- создание облачных цифровых платформ для консультаций и готовых решений для государственных учреждений;
- повышение квалификации государственных служащих в области ИИ и анализа данных.
Он заявил, что на данный момент 3000 государственных служащих работают в сфере ИТ, и DGA обеспечивает повышение их квалификации с помощью различных курсов.
Государственный центр ИИ уже разработал два решения на основе ИИ, которые были внедрены в качестве государственных услуг. Одно — это чат-боты для обмена информацией внутри Восточного экономического коридора, а другое — платформа, через которую можно подавать жалобы на государственные учреждения.
По его словам, DGA также нацелено на повышение уровня цифровых навыков государственных служащих для обеспечения деятельности цифрового правительства, а также в сотрудничестве с партнерами — на разработку решений, которые могут решить проблемы в сфере государственных услуг.
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