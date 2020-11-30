Новосибирск, , 13:39 — REGNUM Учёные, в том числе из Сибирского федерального университета (СФУ), связали асимметрию листьев берёзы повислой с влиянием стрессовых природных и антропогенных факторов в различных природных зонах. По их мнению, наибольшим изменениям подвергаются листья берёз, растущих на территории промышленных центров, где наблюдается максимальная антропогенная нагрузка на природу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СФУ.

«Мы взяли растительный материал в 33 разных экотопах — так называют участки природы, которые приобрели определённые изменения в результате деятельности живых организмов, — рассказала профессор кафедры технологии и организации общественного питания СФУ Галина Первышина. — Оказалось, что в большинстве городских экотопов фиксируются значительные изменения во внешнем виде листьев, их очевидная асимметрия относительно центральной оси листа. Даже собранные в городских зонах отдыха (парках, скверах) берёзовые листья существенно отличаются от тех, что мы собрали в лесах, в местностях, максимально удалённых от городов».

Учёные сделали вывод, что климатические отличия городских зон практически не влияют на здоровье деревьев, в отличие от результатов человеческой деятельности, которые поистине разрушительны. Больше всего берёза повислая страдает от близости транспортных путей.