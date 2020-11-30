Сингапур, , 13:12 — REGNUM Портативное устройство, позволяющее за пять минут получить результат ПЦР-теста на коронавирус, создали в Сингапуре. Главный технический директор компании Cell ID Хандер Сим представил новую разработку 30 ноября в ходе видеоконференции.

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Он пояснил, что мазок из носоглотки смешивают с небольшим количеством специального раствора, а затем помещают в отсек нового устройства. По размерам оно сопоставимо с банковской картой.

Через USB-порт устройство подключают к компьютеру, далее специальное приложение проводит исследование. Результат теста становится известен уже через 5 минут.

Новинку, добавил Сим, удобно использовать в аэропортах, где массово тестируют людей.

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