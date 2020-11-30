Пекин, , 08:37 — REGNUM Китайские археологи обнаружили древнюю гробницу времен позднего Периода Вёсен и Осеней (770−476 до н.э.) на кладбище Сюян в городе Лояне центральной китайской провинции Хэнань, сообщает 29 ноября агентство Синьхуа.

Гробница принадлежит знатному королевскому семейству лухуньжунов — этнической группы, которые мигрировали с северо-запада в центральную часть Китая в тот период. Бронзовые колокола и колокольчики, нефритовые украшения и кольца для больших пальцев были найдены в хорошо сохранившейся гробнице, которая была окружена ямами для лошадей и колесниц, сообщил ответственный за раскопки У Йехэн.

Считается, что гробница объединила погребальные обычаи народа жун и культуру центральных равнин Китая, расположенных в среднем и нижнем течении реки Хуанхэ, если учесть бронзовые погребальные предметы, а также головы и копыта лошадей, быков и овец, найденные в ямах для колесниц, отметил глава Института культурных реликвий и археологии Лояна Ши Цзячжэнь.

Кладбище Сюян, расположенное в уезде Ичуань города Лояна, представляет собой кластер гробниц, принадлежащих древним переселенцам жун. Это первое открытие останков народа жун на центральных равнинах.