Шицзячжуан, Китай, , 04:51 — REGNUM Древний надгробный камень, относящийся ко временам династии Тан (618−907) был найден в уезде Линьчэн провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа.

На камне размещались осколки керамики. На нем изображен кролик, а также гравировка 209 китайских иероглифов, описывающих имя, место рождения и прочую информацию о похороненном под ним человеком, сообщил директор местного департамента защиты культурных реликвий Со Лися.

Среди погребальных предметов были керамические чаши и животные. Некоторые предметы были повреждены при раскопках. Это открытие дало ценные материалы для изучения погребальных и социальных обычаев того времени, добавил Со.