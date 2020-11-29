Москва, , 18:51 — REGNUM 29 ноября в рамках Московского международного киберфестиваля Rukami подвели итоги главного соревнования для мейкеров и изобретателей со всей страны — Всероссийского конкурса проектов Кружкового движения Rukami. За победу в этом году боролись 872 технологических проекта из 69 регионов России. В финал вышли 100 проектов из 28 регионов. Самому младшему участнику конкурса исполнилось 6 лет, самому старшему — 42 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Работы принимали по четырём тематическим направлениям: BIO (био‑ и нейротехнологии), TECH (создание новых индустрий и рынков), FUN (виртуальная, дополненная и смешанная реальность, мода, развлечения, коммуникации и др.) и ART (проекты на стыке технологий, науки и искусства). В каждом направлении определены по два победителя в категориях Старт и Профи.

«Конкурс Rukami — территория, свободная от предрассудков и ограничений. Здесь у каждого молодого энтузиаста с горящими глазами есть шанс показать себя и создать что-то уникальное.Здесь объединяются люди с разными интересами и способностями: увлеченные математики с филологами и талантливые программисты с дизайнерами. Именно такие коллаборации рождают новые прорывные инновационные продукты», — заявила ИА REGNUM руководитель проекта Rukami и директор Центра поддержки проектов по развитию талантов Национальной технологической инициативы (НТИ) в РВК Наталья Смелкова.

ПОБЕДИТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ TECH:

Старт — МРК-750 «Орлан» из Волгограда. Авторы: Афанасий Бабачанах (17 лет), Анна Горковец (17 лет), Семен Сорокин (13 лет), Анастасия Неженцева (16 лет), Андрей Харитонов (17 лет)

Беспилотная самодвижущаяся платформа, предназначенная для контроля состояния верхнего строения железнодорожных путей с шириной колеи 750 мм. Его применение позволит оперативно производить диагностику состояния рельсовой колеи, ее ширину, измерение угла наклона, проверку наличия скрытых и видимых дефектов и износов рельсов. Раньше подобные измерения производили дорогостоящие вагоны-лаборатории, которые требуют большого количества персонала, а для управления «Орланом» нужен только один оператор.

Профи — Emotion PLAYER из Нальчика. Авторы: Ислам Тлупов (18 лет), Заурбек Тлупов (48 лет), Ибрагим Тлупов (17 лет), Инал Тлупов (8 лет), Марианна Тлупова (41 год)

Уникальная программа на основе искусственного интеллекта, которая анализирует визуальный медиаконтент (фотографии и видео) и автоматически определяет возрастной рейтинг материалов по системе американской киноассоциации MPAA.

ПОБЕДИТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ BIO:

Старт — «Умная одежда. Вторые глаза» из Московской области. Автор: Дарья Иванова (12 лет)

Устройство помогает незрячим людям самостоятельно передвигаться по улице. Состоит из каркаса, датчиков и программируемого контроллера. Ультразвуковой датчик фиксирует препятствия и предупреждает об опасности в нескольких местах одновременно (голова, плечо, бедро, колено), а также подаёт звуковые сигналы.

Профи — CyberBionic из Новосибирска. Авторы: Данил Седых (18 лет), Максим Валяев (18 лет), Павел Таскаев (17 лет), Дмитрий Иванов (18 лет), Владислава Гайнанова (17 лет)

Электробионический протез правой кисти человека, способный совершать движения пальцев по желанию владельца. Датчик, установленный в корпусе протеза, улавливает электромагнитный импульс, возникающий в мышце руки и преобразует его в механическую работу сервопривода, который и отвечает за движение пальцев протеза. Разработка новосибирских инженеров в несколько раз дешевле аналогов, но не уступает им в функционале.

ПОБЕДИТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ ART:

Старт — Muse-Gloves из Комсомольска-на-Амуре. Авторы: Цю Тяньшэн (17 лет), Александр Макаренко (17 лет), Юрий Коршунов (17 лет), Мирослав Мяснянкин (17 лет), Сергей Распутько (17 лет)

Мини-оркестр на одной руке. Изобретатели создали перчатку, на каждый палец которой можно назначить функцию или даже несколько. По мановению пальца перчатка нажимает ноты, настраивает эффекты и регулирует параметры звука. Графический интерфейс драйвера дает возможность пользователю добавлять собственные «блоки» и «сцены» для перчатки, а затем использовать их для создания гениальных мелодий.

Профи — Seen your sin из Москвы. Автор: Антон Андриенко (27 лет)

Работа состоит из изображений отсканированных экранов смартфонов, на которых отражены современные сюжеты, встречающиеся в сети. Изображения располагаются на лайтбоксе, с подвижным основанием диодов за фотографией, который эмитирует работающий сканер. Таким образом, автор отсылает нас к незащищенности в пространстве интернет, к тому, что мы можем там встретить, и кто об этом узнает. В своих работах художник рефлексирует над сознательным, подсознательным и возможностью узнать себя через интернет.

ПОБЕДИТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ FUN:

Старт — IT-Грамотность из Ростовской области. Автор: Дмитрий Березовский (20 лет)

Игровое приложение для обучения основам информатики и информационных технологий. Пользователь играет в игру в жанре RPG и одновременно обучается. Проект разработан в среде Unity. Скрипты и логика для игры написаны на языке С#. Текстуры, иллюстрации и анимации созданы в программах Adobe Photoshop и Spriter. Сейчас приложение находится в стадии демоверсии, но уже проводилось тестирование на учащихся школы повышения IT-грамотности ЮФУ.

Профи — ARляндия из Иркутска. Авторы: Зоя Воловикова (22 года), Артем Карамышев, Алексей Быков, Андрей Пинкин, Александр Абдулов

Настольная игра с применением дополненной реальности. Участникам предлагают выступить в роли урбанистов. В ходе игры они анализируют предпочтения горожан, их поведение и на основе этого строят предположения, как следует застроить город. Игра проходит на физическом поле. За игровую валюту можно покупать здания и выстраивать их на поле согласно своей задумке. В это время на планшете с симуляцией будет отображаться, как решение повлияло на состояние города.

Специальная номинация «СДЕЛАЙ МИР ЛУЧШЕ» создана для проектов, решающих глобальные проблемы человечества. В ней отметили следующие проекты:

Старт — «Тактильно-аудиальный перчатка-тренажер для абилитации после инсульта» из Алтайского края. Автор: Софья Юркина (16 лет)

Перчатка создана, чтобы помочь в реабилитации и разработке мелкой моторики у детей, которые потеряли зрение и имеют проблемы с двигательной активностью после инсульта. Музыка и тактильные игрушки — единственное развлечение таких детей. Существует много аналогов, но все они, в отличие от этой разработки, требуют подключения к компьютеру и нацелены на работу со зрячими взрослыми людьми. На пальцах перчатки закреплены датчики изгиба. Когда ребёнок сжимает пальцы с достаточной силой, сигнал поступает на плату и по Bluetooth передаётся на дистанционную колонку, которая проигрывает звук или мелодию. Автор планирует улучшить модель, создать приложение для управления и провести дополнительное тестирование.

Профи — «Умная трость» из Новгородской области. Автор: Федоров Станислав Юрьевич (16 лет)

Умная трость в двух комплектациях: SC-1 для людей с проблемами зрения, SC-2 для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Ультразвуковой дальномер сообщает владельцу с помощью динамиков и вибраций о препятствиях перед ним. GPS-датчик поможет найти владельца в экстренной ситуации. Кнопка SOS и датчик пульса посылают сигнал в службу спасения и оповещает родственников через приложение. При падении трости сработает датчик удара и включит звуковой сигнал.

Добавим, что на Московском международном киберфестивале Rukami прошло также «Народное голосование» за лучший проект. В категории Старт гости фестиваля выбрали проект «Трон Айтишника» из Ульяновской области, созданный Данилом Мыльниковым (19 лет) и Андреем Марутиным (18 лет). Это красивый, функциональный и наполненный смыслом арт-объект. Трон Айтишника отличается охлаждением посадочного места, светодиодной подсветкой с регулируемой яркостью и «секретной» кнопкой. Кнопка спрятана, об ее нахождении окружающие будут оповещены с помощью фанфар из установленных в троне динамиков. Сам объект создан из выработавшей ресурс компьютерной техники.

В категории Профи зрители фестиваля отметили «Конструирование фрезерного станка с ЧПУ» Александра Гончарова и Ярослава Булгакова из Белгородской области. Два мейкера сконструировали станок, который не только в 9 раз дешевле обычного, но еще может функционировать с ЧПУ как единая система, стать основой для реализации многих функций на базе станка и имеет возможность совершенствовать и расширять функционал комплекса.