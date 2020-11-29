Берн, , 15:37 — REGNUM Международная группа учёных установила, что высота гор центральной части Альп в среднем увеличивается на 40 см каждые тысячу лет. Исследование опубликовано в журнале Earth-Science Reviews.

Исаак Левитан. В Альпах. 1897

Горные хребты на Земле образуются в местах стыка крупных участков земной коры, называемых литосферными плитами. Альпы начали формироваться около 150 млн лет назад в результате столкновения Евразийской и Адриатической литосферных плит. Продолжающееся движение плит приводит к медленному росту высоты гор. Этот процесс компенсируется за счёт разрушения пород под действием ветра, воды и других факторов.

Группа геологов под руководством Ромэна Делюнеля из Бернского университета в Швейцарии решила установить точное соотношение роста высоты гор Альп и процессов эрозии горных пород. Для этого учёные проанализировали образцы кварцевого песка, собранные со дна рек альпийского региона.

В кварце содержится изотоп бериллий-10, который образуется в результате реакций, вызываемых космическим излучением. Чем дольше кварц находится на поверхности планеты, тем больше он подвергается воздействию космического излучения. Поэтому уровень содержания этого изотопа позволил учёным определить точный возраст поверхностей.

Исследователи установили, что процессы эрозии и роста горных вершин протекают с разной скоростью в разных районах Альп. Учёные пришли к выводу, что в центральных Альпах высота гор увеличивается примерно на 80 см каждые тысячу лет, при этом за счёт эрозии разрушается только около 40 см поверхности.

«Это стало большим сюрпризом, так как ранее мы предполагали, что процессы роста гор и эрозии уравновешивают друг друга», — подчеркнул один из авторов работы Фриц Шлюнеггер в комментарии Бернскому университету.