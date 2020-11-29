Москва, , 12:26 — REGNUM Бывший президент Российской академии наук, академик Владимир Фортов ушел из жизни в возрасте 74 лет. Об этом 29 ноября сообщается на странице информационно-аналитического центра «Наука» РАН в соцсети Facebook.

Экс-глава РАН Владимир Фортов Kremlin.ru

«Ушел из жизни выдающийся российский ученый, президент Российской академии наук (2013−2017), академик РАН Владимир Евгеньевич Фортов», — говорится в сообщении.

При этом, как также сообщили в пресс-службе РАН, ранее у Фортова выявили заражение коронавирусом.

Отметим, Владимир Фортов родился 23 января 1946 года в городе Ногинске Московской области и закончил Московский физико-технический институт (МФТИ, ныне обладает статусом госуниверситета) в 1968 году по специальности «термодинамика и аэродинамика». В период с 1968—1971 годы учился на кафедре физической механики в аспирантуре МФТИ. В 1976 году стал доктором физико-математических наук, в 1987 году избран членом-корреспондентом, а в 1991 году — академиком Академии наук СССР (ныне — Российская академия наук, РАН).

Начал вести научную деятельность со второго курса и проводил научные работы в НИИ-1 (ныне — Исследовательский центр им. М. В. Келдыша, Москва) Министерства авиационной промышленности СССР. В 1971 году был принят в отделение Института химической физики АН СССР в Черноголовке Московской области (в настоящее время — Институт проблем химической физики РАН) сначала младшим, а с 1975 года — старшим научным сотрудником. С 1976 года заведовал лабораторией физической динамики. С 1999 года был заведующим отделом экстремальных состояний вещества института. В период с 1986 по 1992 годы заведовал отделом теплофизических свойств веществ и высокоэнергетических воздействий Института высоких температур АН СССР (ИВТАН, с 1990 года — научное объединение «ИВТАН», сейчас — Объединенный институт высоких температур, ОИВТ, РАН). С 2007 года по декабрь 2017 года являлся директором ОИВТ РАН. С 2017 года был научным руководителем института.

С ноября 1996 года по ноябрь 2001 года был вице-президентом РАН, с 1996 года был членом президиума РАН. В период с 2013 по 2017 год находился на посту президента РАН. Был избран главой академии наук РФ 29 мая 2013 года и 8 июля того же года утвержден президентом РФ Владимиром Путиным, сменив на данном посту Юрия Осипова.