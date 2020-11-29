Москва, , 09:47 — REGNUM Бывший президент Российской академии наук, академик Владимир Фортов скончался в возрасте 74 лет. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщил журналистам заместитель президента РАН Владимир Иванов.

«Сегодня утром скончался выдающийся советский и российский ученый, президент РАН в 2013—2017 годах, академик РАН Владимир Евгеньевич Фортов», — сообщил Иванов.

Он отметил, что это невосполнимая утрата для России, российской и мировой науки.

В пресс-службе РАН уточнили, что у Фортова было диагностировано заражение коронавирусом.

Основные научные работы Фортова посвящены физике мощных ударных волн в плотной плазме и экстремальным состояниям вещества. Под руководством и при непосредственном участии Фортова были проведены теоретические и экспериментальные работы в области физики высоких плотностей энергии, физики неидеальной плазмы и химической физики, космической физики, теории горения и взрыва, теплофизических свойств веществ и их поведения в экстремальных условиях.

В мировой науке Фортов известен как создатель и руководитель нового научного направления — динамической физики неидеальной плазмы. Оригинальные и обобщающие труды Фортова и его учеников включают изданные в последние годы монографии: «Неидеальная плазма», «Сильные ударные волны и экстремальные состояния вещества», «Ударноволновые явления в конденсированном веществе», «Ударные адиабаты конденсированного вещества при высоких плотностях энергии», «Экстремальные состояния вещества на Земле и в космосе».