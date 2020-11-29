Лондон, , 09:26 — REGNUM Специалисты из Великобритании в области вирусологии рассказали о результатах второго промежуточного анализа данных клинических испытаний российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Интервью специалистов публикует CBC.

Вакцина «Спутник V» Sevdz.ru

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Профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс рассказал, что согласно полученным данным, вакцина «Спутник V» продемонстрировала эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции и более чем 95% эффективность на 42-й день.

«Эти результаты согласуются с тем, что мы видим у других вакцин», — отметил Эванс и добавил, что у «Спутник V» очень хорошие результаты.

Профессор вирусологии британского университета Рединга Йен Джонс заявил, что никаких причин сомневаться в этих результатах нет. Он отметил, что российская вакцина будет очень полезной.

Также подчеркивается, что в основе положительных оценок экспертов лежит информация о неоднократных успешных проявлениях «метода аденовирусной доставки», который использовали российский специалисты НИЦЭС имени Гамалеи при создании вакцины «Спутник V».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия стала первой страной, разработавшей вакцину против коронавируса SARS-CoV-2. Ожидается, что массовое производство вакцины начнется в ближайшие недели.