Солт-Лейк-Сити, США, , 07:52 — REGNUM Монолит из стали, обнаруженный в пустыне на территории американского штата Юта, исчез в неизвестном направлении. Об этом 29 ноября сообщает издание Salt Lake Tribune.

Таинственный монолит высотой в два человеческих роста был обнаружен сотрудниками департамента общественной безопасности Юты при облёте пустыни на вертолёте в рамках миссии по учёту популяции толсторогих баранов. Столб был выполнен в форме треугольной призмы. Конструкция неизвестного назначения из стальных листов была вкопана в землю возле красных скал и напоминала инопланетный объект. Власти штата приступили к изучению объекта, а бюро штата по землеустройству заявило о незаконности установки монолита.

В бюро отрицают свою причастность к исчезновению сооружения. По словам представителя ведомства Кимберли Финч, монолит был удалён «неизвестной стороной» вечером 27 ноября. Там, где была установлена конструкция, осталась лишь небольшая выемка в земле и треугольный стальной лист, который раньше венчал верхушку монолита.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении загадочного металлического столба неизвестного назначения в пустыне на территории штата Юта.

Читайте ранее в этом сюжете: В США посреди пустыни обнаружили загадочный металлический объект