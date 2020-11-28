Пекин, 28 ноября 2020, 18:15 — REGNUM Китайский лунный зонд «Чанъэ-5» успешно достиг лунной орбиты и готовится к совершению посадки, сообщили 28 ноября в Китайском национальном космическом управлении.
Отмечается, что в 15:58 мск «Чанъэ-5», находясь на расстоянии 400 км от поверхности Луны, «совершил торможение».
Сейчас аппарат должен мягко приземлиться на спутник под воздействием его гравитации, уточнили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, Китай запустил лунный зонд 24 ноября с целью собрать и доставить на Землю образцы лунного гнута. Это первая попытка страны извлечь образцы внеземного тела. Полет зонда продлится около 20 дней.
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