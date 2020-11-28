Лондон, , 16:04 — REGNUM Кисти рук неандертальцев отличилась от кистей рук современных людей особой формой и структурой больших пальцев. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports.

Группа учёных из Великобритании и Франции под руководством антрополога Амелины Бардо из Кентского университета построила 3D-модели кистей рук неандертальцев (Homo neanderthalensis) на основании пяти скелетов обнаруженных во Франции, Ираке и Израиле. Аналогичные модели были построены по сохранившимся костям современных людей (Homo sapiens) из тех же регионов мира, которые жили примерно в тот же период (от 50 000 до 70 000 лет назад).

Изучение полученных моделей, показало, что большие пальцы неандертальцев могли сильнее вытягиваться и выгибаться в сторону. При этом амплитуда их движения внутрь значительно уступала пальцам на руках кроманьонцев (ранних представителей современного человека).

Антропологи установили, что это различие в строении кистей рук давало неандертальцам преимущество в точности использования копий и других орудий с длинными рукоятками. При этом неандертальцам было сложнее выполнять манипуляции, требующие захвата орудий (например, игл) большим и указательным пальцами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года археологи обнаружили на территории Болгарии останки предков современных людей, возраст которых составляет от 43 000 до 47 000 лет.

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