Лондон, , 04:58 — REGNUM Симптомы у заболевших COVID-19 и раком лёгких могут быть похожими, но в большинстве случаев имеют отличия, заявил 27 ноября председатель британской ассоциации по борьбе с указанным онкологическим заболеванием Роберт Ринтул в интервью изданию The Sun.

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По словам эксперта, после заражения коронавирусом у пациента может возникать сухой кашель с одышкой, лихорадкой, болью в мышцах и потерей обоняния и вкуса. Такие же симптомы при раке лёгких могут сопровождаться частичной потерей веса, постоянной усталостью и кашлем с кровью. При этом они могут наблюдаться в течение трёх недель и более.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские врачи на фоне распространения коронавируса ожидают роста смертности от раковых опухолей и инфарктов.

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