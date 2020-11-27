Екатеринбург, , 18:06 — REGNUM В Уральском федеральном университете (Екатеринбург) удалось экспериментально смоделировать процесс образования брекчии (горной породы) в Челябинском метеорите. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Учёным удалось показать, каким образом образовалось вещество, с помощью специальной модели. Учёные пытались понять, почему в метеорите присутствовали сразу все возможные разновидности литологии. Было экспериментально доказано, что изменение литологии произошло из-за одного ударного события.

«Все типы литологий, наблюдаемые в отдельных фрагментах Челябинского метеоритного дождя, могли быть сформированы ударным событием из одного и того же исходного материала», — считают научные работники.

Статья с описанием эксперимента размещена во французском журнале Astronomy & Astrophysics.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2013 года в Челябинске упал яркий огненный шар, оказавшийся метеоритом.

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