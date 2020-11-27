Ташкент, , 10:27 — REGNUM Узбекистан восстановил статус полноправного члена в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ), сообщили в пресс-службе академии науки республики.

Сессия комитета полномочных представителей государств-участников Объединенного института прошла 23 ноября 2020 года в Дубне. На заседании принято решение восстановить членство Узбекистана с 1 января 2021 года.

Восстановление статуса предоставляет узбекистанским специалистам возможность участвовать в крупных международных проектах. Кроме того, членство Узбекистана в ОИЯИ поможет подготовить кадры в области ядерных технологий, ядерной медицины, информационных технологий и материаловедении.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Узбекистана планируют построить в Джизакской области АЭС мощность 2,4 ГВт. Начало строительства запланировано на 2022 год, окончание — в 2028 году. Стоимость проекта оценивается в $11 млрд.

Читайте также: Венгрия поддержала строительство АЭС в Узбекистане