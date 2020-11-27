Псков, , 10:13 — REGNUM В Псковской области новый очаг коронавирусной инфекции обнаружен в Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов. Заражение выявлено у 11 сотрудников учреждения. Об этом 27 ноября сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

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В настоящее время проводятся все необходимые эпидемиологические мероприятия.

Всего за прошедшие сутки в Псковской области было выявлено 185 новых случаев заражения коронавирусом, на пять случаев больше, чем сутками ранее. Таким образом с начала пандемии в регионе заразились 11 923 человека. Выздоровели 6408, в том числе 113 человек выписаны за прошедшие сутки. 72 человека умерли.

«В столице уже продлили часть запретов до 15 января. Исходя из ситуации в регионе, также рассмотрим необходимость продления ограничений», — резюмировал Михаил Ведерников.

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