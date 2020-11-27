Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Ряд побочных эффектов, которыми обладают вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, созданные фармкоманиями Moderna и Pfizer в США, перечислили специалисты Американской медицинской ассоциации, сообщает журнал Newsweek.

Так, препарат от Moderna может вызывать боль в очаге инфекции. Об этом заявили 2,7% добровольцев, которым вводили вакцину в первый раз и 4,1% — в случае второго укола, являющийся обязательным для полноценной вакцинации.

Кроме того, после повторной дозы у исследуемых появлялась усталость (9,7%), мышечные (8,9%) и суставные боли (5,2%). Представители этой группы испытуемых также жаловались на боли в голове. Еще одним побочным эффектом, на который жаловались некоторые пациенты, является сильная лихорадка.

При этом эксперты считают, что названные ими последствия не представляют вреда для организма.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Pfizer и работающая с ней совестно немецкая компания BioNTech подали в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США заявки на регистрацию разработанной ими вакцины против SARS-CoV-2.

Читайте также: В Швеции призвали задуматься о побочных эффектах вакцины от COVID-19