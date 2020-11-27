Новосибирск, , 04:42 — REGNUM В Новосибирске появился Институт химических технологий (ИНХИТ). Он создан в Новосибирском государственном университете совместно с Институтом катализа Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

«Миссия ИНХИТ состоит в том, что мы будем готовить специалистов мирового уровня в области химической технологии, которые будут задействованы в науке, инженерии и технологическом предпринимательстве, в том числе на предприятиях реального сектора экономики, — рассказал директор-организатор новой структуры Денис Козлов. — Одновременно в процессе этой подготовки преподаватели совместно с магистрантами и аспирантами будут решать ориентированные исследовательские задачи для таких компаний. По сути, это будет целевая подготовка конкретных специалистов для конкретных предприятий».

По его словам, миссия ИНХИТ — это подготовка специалистов для предприятий реального сектора экономики.

Институт будет работать по принципу гибкой платформы: заказчик ставит задачу, формируется команда преподавателей-исследователей при участии проходящих подготовку студентов и аспирантов, по завершении проекта команда расформировывается или модифицируется и переключается на другую задачу.