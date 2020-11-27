Тегеран, , 09:06 — REGNUM Согласно последним отчетам научно-популярных авторских баз данных стандартизированных показателей цитирования, 76 иранских профессоров из Тегеранского университета вошли в топ лучших ученых мира. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 ноября.

По данным Scopus, кафедра Pardis Тегеранского университета по техническим специальностям является самой престижной в Иране.

Scopus является базой данных рефератов и цитат Elsevier, запущенной в 2004 году. Scopus охватывает почти 36 377 наименований (11 678 издателей), при этом 34 346 из них являются рецензируемыми журналами в высших предметных областях: науки о жизни, социальные и физические науки, а также науки о здоровье.

Между тем, в общей сложности 433 иранских исследователя вошли в число 2% ведущих ученых мира.