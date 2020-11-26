Санкт-Петербург, , 17:09 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил предусмотреть в Концепции научно-технологического развития Северной столицы агломерацию с соседней Ленинградской областью.

Сегодня, 26 ноября, на заседании Научно-технического совета при губернаторе Санкт-Петербурга Концепция была принята за основу. В ней определены приоритетные направления развития науки и технологий на период до 2030 года. Губернатор назвал Концепцию добротным документом.

«Но он должен быть доработан с учётом агломерации с Ленинградской областью. Мы не можем развиваться отдельно друг от друга. Ежесуточно порядка 400 тысяч человек перемещаются по встречным направлениям из области в город и обратно. Целые города выросли на границе Петербурга. Промышленный и научный потенциал Петербурга и Ленинградской области, трудовые ресурсы дадут большое конкурентное преимущество для агломерации в целом», — сказал Александр Беглов.

Аналогичный петербургскому документ о научно-техническом развитии готовится сейчас и в Ленинградской области. По договоренности глава двух регионов, оба документа будут доработаны и гармонизированы между собой. Общую концепцию утвердит совместный научный совет города и области.

По данным Смольного, на начало 2020 года в Петербурге затраты на исследования и разработки из всех источников финансирования составили более 144,85 млрд. рублей, что составляет 13% от общероссийского показателя. В 2019 году петербургскими учеными и изобретателями было подано 4624 патентных заявки и получено 2946 патентов.

«У нас нет ни золота, ни нефти, ни газа, но есть умные головы и «золотые» руки», — отметил Александр Беглов.