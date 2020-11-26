Вашингтон, , 15:21 — REGNUM Учёные США, Франции и Италии представили доказательства того, что считавшийся самым ранним предком человека вид Sahelanthropus tchadensis не был таковым. Их исследование опубликовано в журнале Journal of Human Evolution.

Как говорится в исследовании, данное существо передвигалось как современные обезьяны — на четырех лапах. Кроме того, проведенный ранее анализ зубов и выявленная якобы схожесть с человеческими тоже подвергаются сомнению.

В 2001 году в пустыне Дураб в Чаде команда палеонтологов обнаружила окаменелые останки животного вида Sahelanthropus tchadensis. Датировка останков показала, что их возраст составляет от 6,8 до 7,2 млн лет. Тогда учёные заявили, что этот примат при жизни ходил вертикально и, следовательно, был гоминидом и предком человека.

Напомним, что, согласно принятой в настоящее время классификации, современный человек относится к виду Homo sapiens рода Homo (Люди), относящегося к семейству гоминидов отряда приматов класса Млекопитающие.

В январе 2018 года ученые из Израиля обнаружили на территории страны самые древние останки Homo sapiens, найденные за пределами Африки.

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