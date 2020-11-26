Москва, 26 ноября 2020, 14:53 — REGNUM Учёным НИИЯФ МГУ в составе коллаборации «Борексино» впервые удалось экспериментально подтвердить теоретические представления о вторичном цикле термоядерного синтеза в массивных звездах. Специалисты сумели зарегистрировать солнечные нейтрино, образующиеся в процессе так называемого CNO-цикла. Статья об этом открытии опубликована в журнале Nature, сообщается на сайте Московского государственного университета имени Ломоносова.
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Отмечается, что источником энергии звёзд является термоядерный синтез —совокупность происходящих при больших температуре и давлении цепочках реакций превращения водорода в гелий. Это может происходить двумя способами.
Первый способ, называемый протон-протонной цепочкой, начинается с прямого слияния двух ядер водорода в «тяжелый водород». Затем из него образуется гелий. Во втором способе ядра более тяжёлых элементов — углерода ©, азота (N) и кислорода (O) — превращаются друг в друга, «расходуя» на это водород и производя гелий.
Считается, что для лёгких звёзд, включая Солнце, основным является первый способ, тогда как для более массивных звёзд — второй. Однако эти способы не исключают друг друга, и реакции CNO-цикла должны происходить и внутри Солнца, пусть и со вкладом всего около 1%.
Отмечается, что будущие исследования позволят лучше понимать происходящие в звёздах процессы, в частности уточнить элементный состав Солнца.