Обнинск, Калужская область, , 12:35 — REGNUM Команда обнинского института атомной энергетики получила серебреную медаль на чемпионате «BRICS 2020 Skills Development and Technology», который состоялся в Китайской Народной Республике, сообщили 26 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Чемпионат «BRICS 2020 Skills Development and Technology» Admoblkaluga.ru

Чемпионат профессионального мастерства для стран БРИКС проходил в дистанционно-очном формате. Участники соревновались в следующих компетенциях: «Беспилотники», «Мобильная робототехника», «Промышленная робототехника», «Применение технологии робототехники AI», «Применение искусственного интеллекта компьютерного зрения».

Конкурсанты национальной сборной, студент магистратуры и преподаватель отделения ядерной физики и технологий ИАТЭ НИЯУ МИФИ Илья Караульных и Дмитрий Распопов, принимали участие в компетенции «Машинное обучение и большие данные». По результатам чемпионата команда ИАТЭ завоевала второе место и получила серебряную медаль.

Чемпионат стран БРИКС проводится с целью повышения осведомленности о новых требованиях к кадрам и к их подготовке, вызванных глобальными изменениями в сфере технологий и производства.

Читайте ранее в этом сюжете: Развитие атомной отрасли является одним из приоритетов для страны — эксперт