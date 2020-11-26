Вашингтон, , 10:42 — REGNUM Американские учёные нашли в теле двухтысячелетней египетской мумии необычный артефакт, сообщает Journal of the Royal Society Interface.

Отмечается, что мумия пятилетнего ребёнка была обследована учеными с помощью компьютерной томографии (КТ) и дифракции рентгеновских лучей. В районе живота был обнаружен небольшой предмет из кальцита со стальной проволокой.

Как считают специалисты, артефакт, который по форме напоминает жука-скарабея, помещен в мумию в качестве «духовной защиты» мумии.

Издание напомнило, что бальзамированное тело, известное как «портретная мумия Хавара 4», нашли в 1910—1911 годах, оно датируется первым веком нашей эры.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года несколько десятков мумий, прошедших лишь основные этапы бальзамирования, обнаружили польские археологи в районе некрополя в египетском селении Саккара. Ученые обратили внимание на необычные украшения мумий.

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