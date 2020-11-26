Пермь, , 10:32 — REGNUM Уникальный сверхпрочный материал создала группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) совместно со своими коллегами из Томского политехнического университета (ТПУ). Об этом 25 ноября сообщил научно-популярный портал Naked-science.

Уточняется, что из данного материала можно сделать укрепляющие плиты для корпусов автомобилей. Его можно применить, чтобы придать большую прочность при отделке фасадов зданий, а также в производстве тротуарной плитки. Новинка, в отличие от своих аналогов, разработана без дефицитных, дорогостоящих и токсичных материалов.

«Разработка способна защитить автомобильный и железнодорожный транспорт от повреждений. Из нового материала можно производить защитные плиты для корпуса машин. По действию они похожи на керамические вставки в бронежилете: энергоемкий материал берет удар на себя, а автомобиль остается целым», — рассказала ведущий научный сотрудник краевого центра охраны труда Пермского политеха, доктор технических наук Анна Игнатова.

Она добавила, что разработка будет полезна в гражданском и дорожном строительстве, к примеру, при создании тротуарной плитки, бордюров, фонтанов, украшений для фасадов.

«Из материала можно изготавливать взрывобезопасные контейнеры для аэропортов, вокзалов и метро», — уточнила ученый.

Кроме того, отмечается, что новый материал состоит из сплава различных металлов и имеет сложную структуру, в которой есть кубические элементы, «встроенные» в более крупные сферические по принципу матрешки, и между ними содержится прослойка в виде сетчатого каркаса. Такие состав и структура делают материал ударопрочным, стойким к износу и защищают от воздействия температуры.

Проведенные испытания выявили, что благодаря способности нового материала распределять энергию разрушения внутри себя он в 15 раз более износостоек по сравнению с металлом и напоминает по прочности камень.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября пилоты обнаружили в американском штате Юта посреди пустыни металлический столб неизвестного происхождения.