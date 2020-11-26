Москва, , 10:16 — REGNUM Необходимый для создания квантового компьютера федеральный проект «Национальная квантовая лаборатория» запущен в РФ. Об этом 25 ноября сообщил журналистам на пресс-конференции руководитель проектного офиса по квантовым технологиям госкорпорации «Росатом» Руслан Юнусов.

«Запуск «Национальной квантовой лаборатории» — ключевой шаг для развития всей отечественной индустрии квантовых технологий», — заявил он.

Также известно, что данный консорциум создается под эгидой «Росатома», в нем будут объединены усилия и ресурсы ключевых университетов, научных центров, технологических компаний, финансовых организаций, стартапов и команд-разработчиков, которые трудятся в области создания квантовых компьютеров.

Кроме того, уточняется, что участниками «Национальной квантовой лаборатории» стали: компания «Квант» (входит в «Росатом»), Московский физико-технический институт, Физический институт имени Лебедева Российской академии наук, Российский квантовый центр, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», НИУ «Высшая школа экономики» и фонд «Сколково».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября стало известно, что Центр управления регионом (ЦУР), начавший работу в Архангельске, будет функционировать в круглосуточном режиме.