Петропавловск-Камчатский, , 09:58 — REGNUM Специалисты Кроноцкого заповедника при поддержке Фонда президентских грантов и АНО «Камчатский природоохранный центр «Особая территория» побывали в экспедиции на древнем озере Эльгыгытгын на Чукотке. Они очень подробно изучили арктических гольцов и выяснили, как им удалось пережить ледниковые периоды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Кроноцкого заповедника.

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Древнее озеро образовалось после падения метеорита. Гольцы представлены в нём тремя группами.

«Генетически эти гольцы различаются между собой сильнее, чем подобные группы из других озёрных систем северных широт. Мы предполагаем, что предки у трёх палий были разные, они независимо вселились в озеро, а современный облик рыбы обрели в результате долгой конкуренции за пищу и места нереста. В современных условиях ни одна из трёх групп не выходит в вытекающую из озера реку, однако их предки, скорее всего, вели речной образ жизни. Рыбы, попавшие в озеро, сильно изменили свою физиологию: способность выживать в постоянно меняющейся среде текущих вод они поменяли на навыки добывать разреженный корм в стабильной среде огромного водоёма», — рассказал научный сотрудник ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Григорий Маркевич.

Учёные пришли к выводу, что эти рыбы превзошли в своей эволюции даже человека. Предок малоротой палии подавил свою гормональную и метаболическую активность, перешёл к малоподвижному образу жизни и замедлил рост тела.

«По сравнению с традиционными объектами лососевой аквакультуры, например, такими, как сёмга, гольцы имеют преимущество при выращивании в условиях Крайнего Севера. Им не страшны холода. Анализ физиологических особенностей гольцов из озера Эльгыгытгын с экстремально суровыми условиями среды обитания поможет понять границы их экологической гибкости и оптимизировать биотехнологии разведения», — прокомментировала начальник научного отдела ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Дарья Паничева.

Как сообщало ИА REGNUM, заразный рак тасманских дьяволов DFT1, который является одной из двух разновидностей болезни DFTD, вызывается пятью разными формами опухолей, ранее ученым не было известно об этом. Такие выводы содержатся в обнародованных 25 ноября в журнале PLoS One результатах исследования международного коллектива генетиков.