Ставрополь, , 08:44 — REGNUM Научно-образовательный центра «Продукты здорового питания и активного долголетия. Продовольственная безопасность» может появиться на Ставрополье в рамках нацпроекта «Наука». Заявку на его создание правительство региона планирует направить в федеральный центр в начале 2021 года, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе губернатора края.

Предполагается, что появление такой структуры создаст на Ставрополье основу для консолидации опыта ведущих научно-образовательных центров региона и компаний по переработке сельскохозяйственной продукции. Это, как ожидается, позволит повысить экономическую эффективность предприятий, сократить импортозависимость по ряду направлений, а также даст импульс для подготовки профессиональных кадров и создания новых рабочих мест.

«Сегодня у нас есть историческая возможность стать одним из ведущих научных центров не только Юга России, но и всей страны. Есть люди, которые заинтересованы в научных разработках, есть уверенность в том, что такой центр нужен нашему краю», — приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Владимирова.

Отмечается, что инициативу создания на Ставрополье такого научно-образовательного центра поддержали крупнейшие вузы региона. До конца текущего года в крае решено создать рабочую группу и принять дорожную карту реализации проекта.