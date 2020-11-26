Хэфэй, Китай, , 04:48 — REGNUM Китайские археологи раскопали руины крупного города возрастом 4000 лет в среднем течении реки Хуайхэ, сообщает 25 ноября агентство Синьхуа.

Руины расположены в деревне Юйхуэй близ города Бэнбу провинции Аньхой на востоке Китая. Возраст руин оценивается от 4100 до 4400 лет. Они принадлежат раннему и среднему этапу культуры Луншань.

Примерная площадь руин составляет около 180 тыс. кв. метров. Она была рассчитана из протяженности руин городских стен, сообщил руководитель археологической группы Института археологии при Китайской академии общественных наук Чжан Дун.

«Следы городских стен были впервые обнаружены еще в 2017 году, но западная стена и южная стена были размыты рекой Хуайхэ. Дальнейшая работа будет сосредоточена на городских стенах и воротах. Команда будет продолжать искать восточные ворота, исследовать состояние подземной части городской территории и периферию города. Существующие части северной и южной стен растянулись на 300 метров и 600 метров соответственно», — заявил Чжан.

Археологи заявили, что находка представляет большую научную ценность и является важным образцом для изучения развития цивилизации в бассейне реки Хуайхэ.