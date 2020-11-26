Хэфэй, Китай, 26 ноября 2020, 04:48 — REGNUM Китайские археологи раскопали руины крупного города возрастом 4000 лет в среднем течении реки Хуайхэ, сообщает 25 ноября агентство Синьхуа.
Руины расположены в деревне Юйхуэй близ города Бэнбу провинции Аньхой на востоке Китая. Возраст руин оценивается от 4100 до 4400 лет. Они принадлежат раннему и среднему этапу культуры Луншань.
Примерная площадь руин составляет около 180 тыс. кв. метров. Она была рассчитана из протяженности руин городских стен, сообщил руководитель археологической группы Института археологии при Китайской академии общественных наук Чжан Дун.
Археологи заявили, что находка представляет большую научную ценность и является важным образцом для изучения развития цивилизации в бассейне реки Хуайхэ.