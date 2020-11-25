Стокгольм, 25 ноября 2020, 11:13 — REGNUM 10% всех носителей коронавирусной инфекции, которыми часто являются лица молодых возрастов, могут быть ответственными за заражение до 80% от общего числа инфицированных. Именно поэтому представитель шведской фармацевтической ассоциации Läkemedelsföreningen Йохан Брун считает, что кампания по вакцинации населения в первую очередь должна затронуть «суперпереносчиков» коронавируса, то есть молодежь. Об этом сообщила газета Expressen.
Напомним, что ранее в Агентстве общественного здравоохранения предупреждали, что в приоритетную группу при проведении вакцинации от COVID-19 попадут медицинский персонал и пожилые граждане.
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