Стокгольм, , 12:28 — REGNUM После публикации отчетов различных фармацевтических компаний о высокой эффективности вакцин от COVID-19, в мире появилась надежда на то, что вакцинация от коронавируса может начаться уже в 2020 году. Данный факт представляется собой совершенно уникальную ситуацию в истории эпидемий и борьбы человечества с ними. Об этом в эфире шведского телеканала SVT заявил представитель фармацевтической ассоциации Läkemedelsföreningen Йохан Брун.

«Ничего подобного мы, наверное, не видели за всю историю. Создать вакцину от вируса, про который никто ничего не знал в феврале, и справиться с этим уже в декабре, — это просто фантастика», — поделился своими впечатлениями Брун.

В то же время эксперт отметил, что выделение приоритетных групп населения в ходе кампании по вакцинации должно быть тщательно продумано. Брун подчеркнул, что предоставления доступа к вакцине пожилым людям является правильным «с индивидуальной точки зрения». Но в масштабах всего социума исключать молодежь из первичной стадии вакцинации не стоит, так как «вирус распространяют не те, кто живет в домах престарелых».

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции предупредили о третьей волне пандемии в начале 2021 года