Лондон, , 12:29 — REGNUM Переломы костей чаще случаются у веганов, чем у людей, употребляющих в пищу мясо и рыбу. Таковы результаты исследования учёных из Оксфордского университета, сообщает британское издание Metro.

Ведущий автор исследования, диетолог Тэмми Тонг отметил, что комплексное исследование риска переломов с учётом питания людей проведено впервые. Ранее исследования показали, что низкий индекс массы тела (ИМТ) и более высокий риск переломов бедра связаны, как и низкое потребление кальция и белка с ухудшением состояния костей.

«Исследование с участием почти 50 тыс. участников, проживающих в Великобритании, показало, что люди, которые придерживаются растительной диеты, на 43% чаще ломают себе кости», — говорится в публикации.

Веганы, чей ИМТ в среднем ниже, чем у мясоедов, больше рискуют получить переломы в нескольких местах. Так, за десять лет количество случаев переломов среди веганов на 20 больше в расчёте на 1 тыс. человек.

Всего зафиксирован 3941 такой случай, и разница заметнее всего при переломах бедра. Это объясняют тем, что веганы получают с пищей меньше белка и кальция, а их худоба не позволяет смягчить падение. Среди них также выше риск переломов ног, рук, запястья, рёбер и ключиц.

Тонг порекомендовал веганам обеспечить себе нормальное потребление кальция и белка, а также поддерживать здоровый ИМТ. В 2019 году, отмечено в публикации, веганами были почти 600 тыс. жителей Британии, что составляет 1,2% населения.