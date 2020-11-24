Стокгольм, 24 ноября 2020, 11:19 — REGNUM Ранее спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро предупредил, что третья волна коронавируса может накрыть европейский континент уже в начале следующего года. Профессор вирусологии из Университета Умео Фредрик Элг также считает, что распространение коронавирусной инфекции может получить новый импульс. Об этом он рассказал журналистам шведской газеты Expressen.
В свою очередь профессор Стокгольмского университета Том Бриттон, который составил математические модели распространения коронавируса, считает, что третья волна может ударить по Швеции уже в феврале 2021 года.
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