Стокгольм, , 11:19 — REGNUM Ранее спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро предупредил, что третья волна коронавируса может накрыть европейский континент уже в начале следующего года. Профессор вирусологии из Университета Умео Фредрик Элг также считает, что распространение коронавирусной инфекции может получить новый импульс. Об этом он рассказал журналистам шведской газеты Expressen.

Скорая помощь. Швеция Hospital

«Третья волна может прийти в Швецию, если мы снова начнем снимать действующие в обществе ограничения», — объяснил профессор Элг.

В свою очередь профессор Стокгольмского университета Том Бриттон, который составил математические модели распространения коронавируса, считает, что третья волна может ударить по Швеции уже в феврале 2021 года.

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