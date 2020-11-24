Женева, Швейцария, , 06:09 — REGNUM Первичных источников заражения коронавирусом SARS-CoV-2 могло быть несколько, заявил 23 ноября журналистам директор программы Всемирной Организации Здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

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«Может быть больше, чем один первичный случай, потому что, вероятно, передача от нескольких видов животных», — сказал он.

По словам Райана, сегодня появляется больше информации в подтверждение того, что SARS-CoV-2 существовал в разных странах и был выявлен не только в летучих мышах, как сообщалось ранее. Эксперт добавил, что сомнению не подлежит тот факт, что коронавирус имеет естественное происхождение.

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