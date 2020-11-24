Подгорица, , 03:58 — REGNUM Черногория, согласно глобальному индексу инноваций, опубликованному 23 ноября, заняла почётное 49-е место из 131 государства. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«Мы гордимся тем, что наше современное видение развития Черногории ясно показывает результаты на международной арене», — заявили представители министерства науки Черногории.

Они добавили, что этот индекс измеряет прогресс инноваций, которые являются ключевым инструментом для устойчивого экономического и социального развития.

Процесс ранжирования стран включал в себя оценку нескольких категорий — учреждения, человеческий капитал и исследования, инфраструктура, технологическая развитость рынка и бизнеса, образование, технологии и творчество.