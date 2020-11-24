Москва, , 12:47 — REGNUM Административная реформа, объявленная в выступлении премьер-министра М. В. Мишустина, подразумевает объединение двух государственных научных фондов — РНФ и РФФИ. Это решение принимается бюрократическим государственным аппаратом исключительно для того, чтобы упростить администрирование затрат на науку. Правительством М. В. Мишустина не было сделано даже попытки понять аргументы научного сообщества, неоднократно выступавшего против такого объединения.

Для развития самой науки унификация управления отнюдь не является положительным явлением. Главный принцип, обеспечивающий научный прогресс, — свободная конкуренция идей и научных школ. Только она гарантирует быстрое развитие и при этом надежную верификацию новых научных результатов. За столетия развития науки ни одному государству не удалось опровергнуть этот тезис. «Дублирование» государственных научных фондов является важнейшей чертой организации науки в США и других странах, где в дополнение к ним существует ещё и разветвленная система частного финансирования научных исследований. Мнимая же минимизация затрат при устранении многоканальности приводит к снижению конкуренции, чревата возникновением единого «правильного взгляда» на то, что есть научная проблема и как следует её решать, и это всегда и везде ведет к упадку и застою в научных исследованиях.

Даже в советские времена, наряду с АН СССР и Министерством высшего образования, при каждом отраслевом министерстве существовала своя система НИИ и КБ, более того, включавшая конкурирующие между собой научные организации. Академические же структуры осуществляли их координацию и общее руководство. Это позволяло вести комплексные, межотраслевые крупные проекты. Яркий пример — создание ракетно-космической и атомной отраслей в нашей стране. Возникший в постсоветский период тренд на укрупнение под флагом снижения управленческих затрат привел к тому, что сегодня отраслевая наука практически убита. При финансировании прикладных работ всё теперь сводится к поиску, где бы купить под обещанный результат специалистов, технологию или готовое устройство.

В фундаментальных науках этого удалось частично избежать, в том числе за счет своевременного создания РФФИ, который не только стал дополнительным центром финансирования, но и в своей внутренней структуре сохранил возможности для конструктивного соперничества между различными научными школами. Появление РНФ дало определенные новые возможности, но этот фонд, распоряжающийся большими средствами, чем РФФИ, по своей сути намного более унифицирован и не способен выполнять те же задачи.

Пример неудачного по своим последствиям слияния РГНФ с РФФИ мы уже имеем — это резко ослабило и качество работы фондов, и их общие позиции, чему яркое подтверждение — нынешние планы правительства. Ликвидация РФФИ путем поглощения его РНФ нанесет новый удар по фундаментальным исследованиям в России, и без того находящимся в сложном положении в результате непрекращающихся атак на Российскую академию наук и ее институты.

Клуб призывает РАН как основную экспертную организацию РФ отреагировать на решение правительства, тем более что вопрос затрагивает институты развития, за которые академия и должна в первую очередь отвечать.

Мы обращаемся к руководству РФ с настойчивым требованием прислушаться к мнению научного сообщества и оставить фундаментальную науку и научное образование самоуправляемыми высококонкурентными структурами. Нельзя забывать о том, что это немногие сферы, в которых нашей стране еще удается на равных соперничать и сотрудничать с мировыми центрами.

Премьер-министр М. В. Мишустин должен отчетливо понимать, что решение правительства РФ по этому вопросу недвусмысленно покажет, что является для него приоритетом — сиюминутные интересы небольшой группы чиновников или интересы реального развития нашей страны. Следует помнить, что оптимизация управления не является самоцелью. Главной задачей правительства должно быть создание эффективной научно ориентированной экономики, в которой основные затраты и достижения отнюдь не управленческие.

Мы надеемся, что в ходе административной реформы разделение РНФ и РФФИ как взаимодополняющих, но альтернативных источников поддержки оригинальных научных работ будет сохранено. Более того, финансирование обоих фондов будет увеличено, а их взаимная независимость укреплена.

Клуб «1 июля».

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