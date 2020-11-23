Лондон, , 15:50 — REGNUM Методика подсчёта определяет, каким окажется процент эффективности той или иной вакцины от коронавируса. Реальная эффективность может быть выше, заявил ведущий разработчик оксфордской вакцины профессор Эндрю Поллард на брифинге 23 ноября, комментируя предварительные итоги третьей фазы клинических испытаний препарата.

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Вакцину от коронавируса ChAdOx1 разработали Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Исследователи указали, что препарат эффективен в 70,4% случаев. При введении двух полных доз эффективность была 62%, а при введении сначала половины, а затем полной дозы — 90%.

В зависимости от протоколов подсчёты различаются, пояснил Поллард. При учёте только госпитализаций эффективность будет выше, но в случае с ChAdOx1 учитывались случаи с мягким течением заболевания, когда защитить пациента сложнее.

Он добавил, что более высокий процент при введении малой дозы связан с выработкой боле сильного иммунного ответа. Учёные изучат это явление подробнее.

Ранее фармкомпании Pfizer и Moderna заявили об эффективности своих вакцин на уровне 95% и 94,5% соответственно.

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