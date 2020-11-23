Барнаул, , 14:47 — REGNUM Обозначенные российскими вирусологами ошибки при сдаче теста на COVID-19 корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Разумеется, санитарно-гигиенические мероприятия в области рото‑ и носоглотки способны уменьшить концентрацию выделяемого вируса. Это происходит закономерным образом — из-за механического очищения слизистых.

А вот насчет увеличения ложноотрицательных результатов непосредственно после курения — вопрос дискутабельный. Процесс курения вызывает раздражение эпителия дыхательных путей и ротоглотки и усиливает отделяемое в полости.

Скорее всего, это не повлияет на концентрацию вируса. Помимо перечисленных причин ложноотрицательных результатов существенное значение имеет человеческий фактор, а именно, насколько профессионально был произведен забор материала».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее российские вирусологи в интервью РБК от 23 ноября дали рекомендации, необходимые для снижения риска ошибочного результата теста на коронавирус. В частности, отмечалось, что в течение трех часов до анализа человек не должен ни пить, ни чистить зубы, ни курить.