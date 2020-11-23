Воронежская область, , 12:19 — REGNUM Торжественное открытие лаборатории экспериментальной хирургии состоится 25 ноября в главном корпусе Воронежского государственного медицинского университета, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза. Мероприятие приурочено к 210-летию со дня рождения выдающегося российского хирурга Николая Ивановича Пирогова.

Лаборатория создана на базе кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией, являющейся правопреемницей кафедры хирургических дисциплин Императорского Дерптского университета, в котором учился и работал Н.И. Пирогов, уточнили в пресс-службе.

В новой лаборатории будут проводиться фундаментальные, поисковые и прикладные исследования, разработка новых видов оперативных вмешательств, отработка эндоскопических, эндовидеоскопических навыков ординаторами, аспирантами, слушателями ДПО, врачами-хирургами и студентами.

На открытие лаборатории приглашена делегация Курского медицинского государственного университета — в тот же день между воронежским и курским медицинскими вузами будет подписан договор о сотрудничестве.