Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Юпитер и Сатурн сблизятся на кратчайшее расстояние на ночном небе после захода солнца 21 декабря. Такое явление прогнозируют астрономы из Университета Райса в США, говорится в пресс-релизе на phys.org.

Исследователь Патрик Хартиган пояснил, что эти планеты сближаются примерно раз в 20 лет, но настолько расстояние между ними не сокращалось с XIII века.

«Вам придётся вернуться к самому рассвету 4 марта 1226 года, чтобы увидеть более близкое расположение этих объектов, видимых в ночном небе», — сказал он.

При благоприятных погодных условиях наблюдать редкое явление можно будет из любого района Земли, но лучше всего сближение планет будет видно с экватора.

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