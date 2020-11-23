Пекин, , 07:18 — REGNUM Некоторые бамбуковые планки, найденные в Китае, использовались в качестве совершенно неизвестной ранее астрологической системы древнего Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Проект Центра археологических раскопок и защиты при Университете Цинхуа представил фотографии бамбуковых планок в своих книгах-сборниках фотографий. Книги включают в себя пять литературных произведений, написанных на бамбуковых планках, которые никогда ранее не были представлены общественности. Одно из них, носящее название «Сиши» содержит информацию о новой астрологической системе Периода Сражающихся царств (475−221 до н. э.).

«Сиши» содержит детальную информацию о звездах на конкретную дату каждого месяца, а также положении облаков, дожде и ветрах. Другие литературные работы на бамбуковых планках также включают информацию о гадании и рецепты для лечения болезней.

В 2008 году Университет Цинхуа собрал около 2500 бамбуковых планок Периода Сражающихся Царств. С 2011 года Центр археологических раскопок и защиты занимался составлением книг для широкой общественности.