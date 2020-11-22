Владивосток, , 15:11 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о создании научно-технологического центра на острове Русский. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Русский» будет создан на базе Дальневосточного федерального университета. Приоритетными направлениями создаваемого центра станут изучение Мирового океана, информационно-коммуникационные и биотехнологии.

В собственность ИНТЦ будет передана земля общей площадью 245 га. На этой территории будет размещён научно-производственный блок и образовательные площадки. Также в состав центра войдёт деловой блок.

Планируется, что в рамках ИНТЦ новые технологии будут подготавливаться к выходу на рынок в рамках реализации пилотных проектов. Ожидается, что новый научно-техологический центр привлечёт не только специалистов из разных регионов России, но и иностранных учёных.

Вопрос о выделение бюджетных средств на создание и развитие центра поручено проработать Минэкономразвитию совместно с Минфином, Минвостокразвитием и Минобрнауки.