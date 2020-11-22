Москва, , 10:16 — REGNUM Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о готовящейся в Дании научной публикации об изменениях коронавируса SARS-CoV-2 в организме заражённых норок. Мейсон изложила детали готовящейся публикации в эфире на видеохостинге YouTube.

Больничная палата Александр Куликов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются — все новости»

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что новый штамм коронавируса, который был выявлен в норках, отличается от изначального четырьмя мутациями. Из-за этого коронавирус приобрел новые свойства.

Баранова рассказала, что штамм с этими мутациями способен выделять большее количество частиц вируса. Если штамм попадёт к человеку, то распространение коронавируса увеличится.

«Штамм с этими мутациями способен выделять больше вируса. <…> К чему это может привести, если такой вирус начнет в популяции человека гулять? Будет больше так называемых «суперраспространителей», — сказала ученый.

Но самая опасная мутация связана с тем, что новый штамм приобретает несколько иную структуру белка-шипа, что делает его невосприимчивым к антителам, выработанным против первоначального коронавируса. Были проведены исследования, которые показали, что нейтрализующие коронавирус сыворотки, взятые у людей, перенесших заражение оригинальным коронавирусом в начале пандемии, не действуют на новый штамм.

«Это значит, что иммунитет, приобретенный на оригинальный вирус, не защищает от вируса «норочьего», — пояснила Баранова.

При этом у некоторых пациентов с новым штаммом антитела против оригинального SARS-CoV-2 все же действовали, но в меньшей степени.