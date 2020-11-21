Мельбурн, Австралия, , 17:06 — REGNUM Вспышка кори может стать негативным последствием пандемии SARS-CoV-2. К данному выводу пришли ученые из Детского научно-исследовательского института Мердока, работа которых обнародована в журнале Lancet.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются — все новости»

По их мнению, к вспышке этого чрезмерно контагиозного вирусного заболевания может привести то, что ограничения вынуждают многих жителей на планете пропускать плановые вакцинации детей. Кроме того, считают ученые, рост бедности и снижение объемов социальной помощи в период пандемии также влияет на данный показатель.

Ученые, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отмечают, что плановую вакцинацию из-за отложенных процедур иммунизации в мире пропустили уже около 94 млн детей.

Поэтому, считают специалисты, достичь размаха эпидемий корь и коревая краснуха могут уже в 2021 году.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге сообщил, что за последний месяц в мире было выявлено больше инфицированных коронавирусом, чем за предыдущие полгода.

Читайте также: ВОЗ: в мире за месяц выявлено больше случаев COVID-19, чем за полгода